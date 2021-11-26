Ставити крапку в операції затримання “вагнерівців” не можна, - член ТСК

Зібрана інформація стосовно 300 найманців російської ПВК “Вагнера” ще може бути використана на території інших країн.

Народний депутат від “Слуги народу” Олексій Жмеренецький, який входив до тимчасової слідчої комісії ВР у справі “вагнергейту”, стверджує, що всі російські найманці, щодо яких зібрано оперативну інформацію, перебувають “під глобальним прицілом”.

Про це він заявив 25 листопада у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

За його словами, операцію із затримання “вагнерівців” не можна розділити на дві фази. Збір інформації щодо найманців був незалежним процесом і його результат ще може бути відчутним.

“Дані були зібрані щодо понад 300 бойовиків, які становили оперативний інтерес. З цими бойовиками продовжують працювати. Когось виловлять на території інших країн. Тому що вони "заробітчани", вони їздять по всьому світу і продовжують воювати. Тому ставити крапку тут взагалі не можна. Ці всі люди - вони під глобальним прицілом”, - запевняє нардеп.

Операція із виманювання “вагнерівців” з території Росії проводилася як окремий захід, підготовка до якого тривала всього два місяці. Окрім примушування літака з найманцями до посадки, українські спецслужби розглядали можливість міжнародного співробітництва, щоб повернути їх з Туреччини.

“Якщо їх арештують в Білорусі, розглядався варіант того, щоб повернути їх з Білорусі. Розвідка завжди паралельно пропрацьовує різні подібні варіанти, тому що в ході заходу можуть бути певні збої”, - зауважив Жмеренецький.

ТСК не вдалося знайти відповідь на запитання, чому не був достатньо пропрацьований варіант повернення з Білорусі і підозри оформлювалися вже після того, як "вагнерівців" затримали. На його думку, це може свідчити про погану координація між правоохоронними органами і ГУР, через що завчасно не були підготовлені документи. “Якби літак посадили, то справді, їх би довелося екстрадувати назад в Росію, тому що всі ці документи оформляли після затримання в Білорусі”, - зазначив член ТСК.

За словами Жмеренецького, єдиною людиною, яка стверджувала, що якісь вказівки чи рекомендації щодо справи “вагнерівців” давав голова Офісу президента Андрій Єрмак є колишній начальник розвідки Василь Бурба. При цьому він сам підтвердив, що ані Єрмак, ані будь-який співробітник Офісу президента не уповноважений давати йому накази.

“Я особисто перепитував його багато разів для протоколу, чому він виконував цей наказ. Він сказав, що виходячи з певних обставин, з присутності Єрмака на якихось нарадах він зробив висновок, що може виконувати його розпорядження. Тому для ТСК юридично немає ніякого розпорядження президента, немає ніякого наказу Єрмака, бо він не уповноважений давати такі накази. Юридично наказ про перенесення операції дав Бурба, тому що інших підстав у нього не було, крім свого власного рішення”, - заявив Олексій Жмеренецький.

Право на владу: чому операцію щодо "вагнерівців" відклали

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував опубліковане текстове розслідування Bellingcat щодо спецоперації із затримання найманців-"вагнерівців".

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