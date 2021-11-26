Ставить точку в операции задержания "вагнеровцев" нельзя, — член ВСК

Собранная информация о 300 наемниках российской ЧВК "Вагнера" еще может быть использована на территории других стран.

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий, входивший во временную следственную комиссию ВР по делу "вагнергейта", утверждает, что все российские наемники, в отношении которых собрана оперативная информация, находятся "под глобальным прицелом".

Об этом он заявил 25 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

По его словам, операцию по задержанию "вагнеровцев" нельзя разделить на две фазы. Сбор информации о наемниках был независимым процессом и его результат еще может быть ощутим.

“Данные были собраны относительно более 300 боевиков, представлявших оперативный интерес. С этими боевиками продолжают работать. Кого-нибудь выловят на территории других стран. Потому что они "гастарбайтеры", они ездят по всему миру и продолжают воевать. Поэтому ставить точку здесь вообще нельзя. Эти все люди – они под глобальным прицелом”, – уверяет нардеп.

Операция по выманиванию "вагнеровцев" с территории России проводилась как отдельное мероприятие, подготовка к которому длилась всего два месяца. Кроме принуждения самолета с наемниками к посадке, украинские спецслужбы рассматривали возможность международного сотрудничества, чтобы вернуть их из Турции.

“Если их арестуют в Белоруссии, рассматривался вариант того, чтобы вернуть их из Белоруссии. Разведка всегда параллельно прорабатывает разные подобные варианты, потому что в ходе мероприятия могут быть определенные сбои”, — заметил Жмеренецкий.

ВСК не удалось найти ответа на вопрос, почему не был достаточно проработан вариант возвращения из Беларуси и подозрения оформлялись уже после того, как "вагнеровцев" задержали. По его мнению, это может свидетельствовать о плохой координации между правоохранительными органами и ГУР, из-за чего заранее не были подготовлены документы. "Если бы самолет посадили, то действительно, их бы пришлось экстрадировать обратно в Россию, потому что все эти документы оформляли после задержания в Беларуси", — отметил член ВСК.

По словам Жмеренецкого, единственным человеком, который утверждал, что какие-то указания или рекомендации по делу "вагнеровцев" давал глава Офиса президента Андрей Ермак является бывший начальник разведки Василий Бурба. При этом он подтвердил, что ни Ермак, ни любой сотрудник Офиса президента не уполномочен давать ему приказы.

“Я много раз переспрашивал его для протокола, почему он выполнял этот приказ. Он сказал, что исходя из определенных обстоятельств, из присутствия Ермака на каких-то совещаниях он заключил, что может выполнять его распоряжения. Поэтому для ВСК юридически нет никакого распоряжения президента, нет приказа Ермака, потому что он не уполномочен давать такие приказы. Юридически приказ о переносе операции дал Бурба, потому что других оснований у него не было, кроме своего собственного решения”, — заявил Алексей Жмеренецкий.

Право на владу: почему операцию по "вагнеровцам" отложили

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал опубликованное текстовое расследование Bellingcat по спецоперации по задержанию наемников-"вагнеровцев".

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