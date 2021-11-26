"Поставил президента перед фактом": Арестович обвинил Бурбу в самоуправстве

Советник руководителя ОПУ утверждает, что эксначальник разведки начал активную фазу операции с "вагнеровцами" без ведома главы государства.

Операция по задержанию в Беларуси российских наемников из ЧВК "Вагнера" переносилась трижды и каждый раз перенос инициировал бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

По словам Арестовича, операция по задержанию "вагнеровцев" имела две фазы. Первая — это сбор в течение двух лет данных на этих "вагнеровцев", затем - попытка их захватить. В СБУ эти материалы были переданы Василием Бурбой только в июле 2020 года”, — напомнил он.

Советник руководителя ОПУ считает, что первая часть была блестящей, но с реализацией второй вышла заминка из-за недостаточного количества доказательств "вагнеровцев" для того, чтобы предъявить им обвинения.

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“Фотография в военной форме с оружием или болтовни по телефону, что "я кого-то убивал", не являются процессуальными доказательствами по делу. Согласно международному законодательству, захваченным гражданам другой страны в течение нескольких часов должны быть предъявлены обвинения или подозрение, и только после этого нужно было задерживать. Это было не готово”, – объяснял Арестович.

Именно поэтому, по его словам, Василий Бурба 24 июля попросил офицеров СБУ перенести операцию, которая была запланирована на 25 июля. Помимо того, он вроде бы проявил самоуправство.

Есть данные, что он начал активную фазу операции, то есть перемещение наемников в Беларусь, без ведома президента Украины или уполномоченных им лиц. Единолично! И потом поставил президента перед фактом”, — заявил Арестович.

В результате таких самоуправных действий начальника ГУР Минобороны, утверждает он, сотрудникам СБУ пришлось в бешеном темпе, в коридоре на колене выписывать подозрения.

"Если бы их захватили 25-го, то через несколько часов после того, как приехал бы российский консул, мы бы их с извинениями отпустили, потому что не было никаких оснований их задерживать", — убеждал советник главы ОПУ.

Также Арестович отметил, что после того, как "вагнеровцы", для которых приобрели 33 билета в Турцию, неделю прожили в центре Минска, по распоряжению именно Василия Бурбы их перевезли в резиденцию, где их в конце концов задержали белорусские силовики.

"Единственный человек, по свидетельству этих офицеров [СБУ], знавший, куда он их перевез, — это был сам Василий Бурба. Никто больше не знал. И через сутки их "берут" белорусские спецслужбы", — намекнул Алексей Арестович.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал опубликованное текстовое расследование Bellingcat по спецоперации по задержанию наемников-"вагнеровцев".

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