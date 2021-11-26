“Поставив президента перед фактом”: Арестович звинуватив Бурбу в самоуправстві

Радник керівника ОПУ стверджує, що ексначальник розвідки розпочав активну фазу операції з “вагнерівцями” без відома очільника держави.

Операція щодо затримання у Білорусі російських найманців із ПВК “Вагнера” переносилася тричі і щоразу перенесення ініціював колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

За словами Арестовича, операція із затримання “вагнерівців” мала дві фази. “Перша - це зібрання протягом двох років даних на цих "вагнерівців", потім - спроба їх захопити. У СБУ ці матеріали були передані Василем Бурбою лише в липні 2020-го року”, - нагадав він.

Радник керівника ОПУ вважає, що перша частина була блискучою, але з реалізацією другої вийшла заминка через недостатню кількість доказів щодо “вагнерівців” для того, щоб пред’явити їм обвинувачення.

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“Фотографія у військовій формі зі зброєю або балачки по телефону, що "я когось вбивав", не є доказами процесуальними у справі. Згідно із міжнародним законодавством, захопленим громадянам іншої країни протягом декількох годин мають бути пред'явлені обвинувачення або підозра, - і лише після цього треба було затримувати. Це було не готове”, - пояснював Арестович.

Саме тому, за його словами, Василь Бурба 24 липня попросив офіцерів СБУ перенести операцію, яку було заплановано на 25 липня. Поза тим, він начебто проявив самоуправство.

“Є дані, що він почав активну фазу операції, тобто переміщення найманців у Білорусь, без відома президента України або уповноважених ним осіб. Одноосібно! І потім поставив президента перед фактом”, - заявив Арестович.

Внаслідок таких самоуправних дій начальника ГУР Міноборони, стверджує він, співробітникам СБУ довелося в шаленому темпі, в коридорі на коліні виписувати підозри.

“Якби їх захопили 25-го, то за декілька годин після того, як приїхав би російський консул, ми б їх з вибаченнями відпустили, бо не було жодних підстав їх затримувати”, - переконував радник голови ОПУ.

Також Арестович зауважив, що після того, як “вагнерівці”, для яких придбали 33 квитки до Туреччини, тиждень прожили в центрі Мінська, за розпорядженням саме Василя Бурби їх перевезли до резиденції, де їх зрештою затримали білоруські силовики.

“Єдина людина, за свідченням цих офіцерів [СБУ], яка знала, куди він їх перевіз, - це був сам Василь Бурба. Ніхто більше не знав. І через добу їх "беруть" білоруські спецслужби”, - натякнув Олексій Арестович.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував опубліковане текстове розслідування Bellingcat щодо спецоперації із затримання найманців-"вагнерівців".

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