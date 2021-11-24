Рома - Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Дивіться текстовий репортаж гри за участю команди Віктора Скрипника.

У четвер, 25 листопада , луганська "Зоря" проведе виїзний поєдинок 5-го туру групової стадії Ліги конференцій проти римської "Роми".

Матч відбудеться в Римі, на "Стадіо Олімпіко". Стартовий свисток від головного арбітра пролунає о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.