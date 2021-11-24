Рома — Заря: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Смотрите текстовый репортаж с участием команды Виктора Скрипника.

В четверг, 25 ноября , луганская "Заря" проведет выездной поединок 5-го тура групповой стадии Лиги конференций против римской "Ромы".

Матч состоится в Риме, на "Стадио Олимпико". Стартовый свисток от главного арбитра раздастся в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.