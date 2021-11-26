"Вагнергейт": Арестович обвинил Бурбу в "авантюрном планировании" операции

Советник руководителя ОП подверг резкой критике экс-начальника разведки Василия Бурбу за якобы допущенные ошибки в планировании операции по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (2016—2020 годы) Василий Бурба во время планирования операции по задержанию "вагнеровцев" допустил стратегическую ошибку.

Так считает советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, о чем он заявил в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Моя версия такова, Василий Бурба, по меньшей мере, авантюрным планированием сделал так, что операция не могла не провалиться", — сказал Арестович.

По его словам, главной стратегической ошибкой было то, что транзитной страной избрали Беларусь накануне президентских выборов.

"Там контрразведывательный полицейский был доведен до просто невозможного. Любые лица, которые собирались более трех, тем более спортивного телосложения, сразу арестовывались белорусской полицией, или КГБ", — объяснил советник руководителя ОП Андрея Ермака.

Напомним, что 17 ноября Вellingcat обнародовало расследование о так называемом "вагнергейте" — вероятно сорванной спецоперации по задержанию российских наемников, причастных к военным преступлениям на востоке Украины.

Напомним:

В ночь на 29 июля 2020 года под Минском задержали 32 боевиков российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицала. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата какая-то третья сторона.

российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицала. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата какая-то третья сторона. Офис генпрокурора просил Беларусь передать Украине наемников и направил запрос о выдаче 28 человек. Среди них – 9 украинцев. Следствие установило, что эти люди воевали на Донбассе в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Впрочем, Беларусь вернула России 32 задержанных боевиков ЧВК "Вагнера". Еще один задержанный остался – у него белорусский паспорт.

32 задержанных боевиков ЧВК "Вагнера". Еще один задержанный остался – у него белорусский паспорт. Позже появилась информация, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнера". Самолет с боевиками, который должен был отправиться из Минска, якобы планировали посадить в Киеве. Однако операция сорвалась.