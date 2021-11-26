"Будем вызывать господина Ермака на допрос", — руководитель ДБР о деле "вагнергейт"

Глава ДБР заявил, что в своей работе они руководствуются только "фактами и доказательствами".

В Государственном бюро расследований сообщили, что следствие пока не имеет никакого факта или доказательства причастности главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву спецоперации в захвате "вагнеровцев".

Об этом заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

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По его словам, это должно установить следствие, которое продолжается. В ближайшие дни Ермака вызовут на допрос по делу "вагнеровцев".

"Мы в своей работе руководствуемся фактами и доказательствами. На сегодняшний день ни одного факта и доказательства информации, о которой вы спрашиваете (о причастности Андрея Ермака — ред), следствие не получало. В течение дней мы будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему мы делаем это сегодня "Потому что мы ожидаем определенную информацию от наших коллег из правоохранительных органов в ближайшие дни. Будем приглашать на допрос господина Ермака, о чем сообщит, считаю, общество он лично и мы, если будет такой запрос", — сказал Алексей Сухачев.

Напомним:

В ночь на 29 июля 2020 года под Минском задержали 32 боевиков российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицала. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата какая-то третья сторона.

российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицала. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата какая-то третья сторона. Офис генпрокурора просил Беларусь передать Украине наемников и направил запрос о выдаче 28 человек. Среди них – 9 украинцев. Следствие установило, что эти люди воевали на Донбассе в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Впрочем, Беларусь вернула России 32 задержанных боевиков ЧВК "Вагнера". Еще один задержанный остался – у него белорусский паспорт.

32 задержанных боевиков ЧВК "Вагнера". Еще один задержанный остался – у него белорусский паспорт. Позже появилась информация, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнера". Самолет с боевиками, который должен был отправиться из Минска, вроде бы планировали посадить в Киеве. Однако операция сорвалась.

Однако в СБУ опровергли информацию о своем участии в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

о своем участии в спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Суд обязал ДБР расследовать предполагаемое государственное предательство президента Зеленского .

. Все было продумано до мельчайших деталей: Гордон и Бутусов о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Гордон и Бутусов о спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Предварительные выводы ВСК по делу "вагнеровцев": утечка информации о спецоперации была еще на этапе подготовки.

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