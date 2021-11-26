"Будемо викликати пана Єрмака на допит", - керівник ДБР про справу "вагнергейт"

Очільник ДБР заявив, що у своїй роботі вони керуються лише "фактами та доказами".

У Державному бюро розслідувань повідомили, що слідство наразі не має жодного факту чи доказу щодо причетності голови Офісу президента Андрія Єрмака до зриву спецоперації у захопленні "вагнерівців".

Про це заявив в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

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За його словами, це має встановити слідство, яке наразі триває. Протягом найближчих днів Єрмака викличуть на допит у справі "вагнерівців".

"Ми у своїй роботі керуємося фактами та доказами. На сьогодні жодного факту та доказу інформації, про яку ви запитуєте (про зраду Андрія Єрмака - ред), слідство не отримувало. Протягом днів ми будемо викликати пана Єрмака на допит. Чому ми робимо це сьогодні? Тому що ми очікуємо певну інформацію від наших колег з правоохоронних органів найближчими днями. Будемо запрошувати на допит пана Єрмака, про що повідомить, вважаю, суспільство він особисто та ми, якщо буде такий запит", - сказав Олексій Сухачов.

Нагадаємо:

У ніч проти 29 липня 2020 року під Мінськом затримали 32 бойовиків російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона".

російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона". Офіс генпрокурора просив Білорусь передати Україні найманців і направляв запит про видачу 28 осіб. Серед них - 9 українців. Слідство встановило, що ці особи воювали на Донбасі у складі терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Утім, Білорусь повернула Росії 32 затриманих бойовиків ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - у нього білоруський паспорт.

32 затриманих бойовиків ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - у нього білоруський паспорт. Згодом з'явилася інформація, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера". Літак з бойовиками, який мав відправитися з Мінська, начебто планували посадити у Києві. Проте операція зірвалася.

Проте в СБУ спростували інформацію про свою участь у спецоперації із затримання "вагнерівців".

про свою участь у спецоперації із затримання "вагнерівців". Суд зобов'язав ДБР розслідувати ймовірну державну зраду президента Зеленського .

. Все було продумано до найдрібніших деталей: Гордон і Бутусов про спецоперацію із затримання "вагнерівців".

Гордон і Бутусов про спецоперацію із затримання "вагнерівців". Попередні висновки ТСК у справі "вагнерівців": витік інформації про спецоперацію був ще на етапі підготовки.

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