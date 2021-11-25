Україна може розраховувати на серйозну підтримку Британії та США - Резніков

Україна може розраховувати на серйозну підтримку Британії та США - Резніков

Міністр оборони України отримав запевнення у готовності допомогти у протистоянні з Росією від колег із західних країн.

Міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що повернувся з оптимістичним настроєм з Вашингтона, де він зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Про це він заявив 25 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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“Стосовно готовності допомогти. Мене запевнили і британський, і американський колеги - зараз йдуть консультації з міністрами оборони інших країн - про те, що ми отримаємо підтримку, причому найближчим часом”, - повідомив Резніков.

Міністр оборони України зауважив, що не може розповідати деталі розмов, але запевнив, що після переговорів повернувся “з досить оптимістичним настроєм”.

За його словами, Україна може розраховувати на підтримку технікою, обладнанням та експертною допомогою.

Право на владу: Британія та США готові надати військову допомогу Україні

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що не вірить у те, що Росія наважиться на відкрите вторгнення на територію України.

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