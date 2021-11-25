Украина может рассчитывать на серьезную поддержку Британии и США — Резников

Украина может рассчитывать на серьезную поддержку Британии и США — Резников

Министр обороны Украины получил заверения в готовности помочь в противостоянии с Россией от коллег из западных стран.

Министр обороны Алексей Резников уверяет, что вернулся с оптимистичным настроением из Вашингтона, где встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Об этом он заявил 25 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

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“Что касается готовности помочь. Меня заверили и британский, и американский коллеги – сейчас идут консультации с министрами обороны других стран – о том, что мы получим поддержку, причем в ближайшее время”, – сообщил Резников.

Министр обороны Украины отметил, что не может рассказывать детали разговоров, но заверил, что после переговоров вернулся "с довольно оптимистичным настроением".

По его словам, Украина может рассчитывать на поддержку техникой, оборудованием и экспертной помощью.

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Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что не верит в то, что Россия решится на открытое вторжение на территорию Украины.

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