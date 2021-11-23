"Мяч на стороне Москвы": в Германии объяснили, что мешает диалогу с РФ

"Мяч на стороне Москвы": в Германии объяснили, что мешает диалогу с РФ

Россия недавно отказалась участвовать во встрече глав МИД "нормандского формата".

В Германии считают, что предпосылкой для улучшения отношений ФРГ и России является возвращение Кремля за стол переговоров в "нормандском формате".

Об этом и. о. министра иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил во время Берлинского внешнеполитического форума, пишет Укринформ.

Также читайте Россия выложила в открытый доступ конфиденциальные письма глав МИД Германии и Франции

По словам Мааса, Берлин стремится к лучшим отношениям с Россией, "но для этого нужен прогресс, в частности, в урегулировании конфликта на востоке Украины – на основе Минских договоренностей".

Маас напомнил, что недавно Россия отказалась от "нормандских" переговоров, а данные о перемещении российских войск в приграничной зоне с Украиной "чрезвычайно тревожны". Что касается продолжения переговорного процесса по Донбассу, то, по его словам, "мяч сейчас находится на стороне Москвы".

"К сожалению, Россия отказалась участвовать во встрече министров иностранных дел стран-участниц нормандской четверки", – сказал министр.

По мнению Мааса, "максимальное давление" и попытки изоляции стран, не разделяющих европейские ценности, не эффективны в урегулировании конфликтных ситуаций. Потому Берлин выступает за дипломатические решения.

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отклонила предложение Парижа о проведении встречи глав МИД РФ "нормандской четверки" 11 ноября

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.