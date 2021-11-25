Шуфричу пришлось ответить за переговоры Медчедчука с Путиным

Секретарь СНБО Алексей Данилов упрекнул нардепа в ОПЗЖ за действия "пятой колонны" Кремля, из-за которых погибают украинские бойцы на Донбассе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил народного депутата от пророссийской партии ОПЗЖ за прямые переговоры, которые ведет лидер этой партии Виктор Медвечдук с российским президентом Владимиром Путиным.

Обвинение в адрес однопартийцев Шуфрича прозвучало 25 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

По словам Данилова, угроза для Украины существует не только извне, но также изнутри, поскольку на территории государства действует "пятая колонна" Кремля.

"Если бы ее не было, если бы мы были едины в этом, то Путин так дерзко себя не вел. И это, господин Нестор, ваши депутаты. Ваши депутаты отправляются в Москву самолетами для того, чтобы переговорить с Путиным, пожать ему руку и посмотреть ему в глаза”, — подчеркнул секретарь СНБО.

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Данилов также упрекнул представителя ОПЗЖ в том, что войну с Россией нардепы от этой партии называют "конфликтом на Донбассе".

"Российская Федерация зашла войной на территорию Донецкой и Луганской областей. Точка. Никакого конфликта внутреннего в Донбассе нет. Там русские войска, там русские офицеры, там полностью русское орудие. О чем вы говорите? Зачем вы обманываете украинский народ?" – задал он неудобные вопросы Шуфричу.

В ответ Нестор Шуфрич признал, что может ошибаться, но отрицал обман со своей стороны.

“Может быть, я в чем-то ошибаюсь. Но я был еще раньше, чем вы, одним из первых с мандатом от исполняющего обязанности президента Турчинова, а затем – президента Порошенко. И если бы та программа, которая уже была фактически на бумаге, была реализована, не было бы ни Извариного, ни Иловайска, ни Дебальцево”, — уверял нардеп.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что прихода российской армии в Украину ждет только партия ОПЗЖ.

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