Арестович назвал Бурбу "черным полковником" при режиме Порошенко"

Бурба в последнее время появился в СМИ и комментировал "вагнергейт" после выхода громкого расследования Bellingcat.

Бывший руководитель военной разведки Минобороны Украины Василий Бурба "очень похож на "черного полковника" при режиме Порошенко", быстро пошел по карьерной лестнице и "выполнял особые задачи".

Об этом 25 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Я думаю, что господин Василий Бурба, который мне очень похож на "черного полковника" при режиме Порошенко, который выполнял особые задачи. Человек, разгонявший Майдан, потом его перевели в ГУР, потому что там не люстрировали. Потом он становится начальником ГУР и за два года из генерал-майора в генерал-полковники — это невиданный военный взлет. Это значит, что он выполнял некоторые задачи, о которых нужно спрашивать президента Порошенко. И об этом карьерном взлете", — сказал Арестович.

Советник руководителя Офиса президента также обратил внимание, "почему четыре дела на Василия Бурбу заведены до сих пор, и в отношении контрабанды в ООС... И вопрос заключается вот в чем. Был ли это сознательный преступный замысел, или это следствие авантюрного планирования".

Очень похож на "черного полковника" при режиме Порошенко - Алексей Арестович о Василии Бурбе

Отметим, что Василий Бурба возглавлял Главное управление разведки Минобороны Украины. В последние дни он снова появился в медиа – комментировал "вагнергейт" после выхода громкого расследования Bellingcat. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал опубликованное текстовое расследование Bellingcat относительно спецоперации по задержанию наемников-"вагнеровцев". По словам Подоляка, "почти вся информация" расследования основывается на интервью с несколькими отставниками из разведки и спецслужб, в том числе тогдашним руководителем ГУР Василием Бурбой.

Напомним:

В ночь на 29 июля 2020 года под Минском задержали 32 боевиков российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицала. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата какая-то третья сторона.

российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицала. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата какая-то третья сторона. Офис генпрокурора просил Беларусь передать Украине наемников и направил запрос о выдаче 28 человек. Среди них – 9 украинцев. Следствие установило, что эти люди воевали на Донбассе в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Впрочем, Беларусь вернула России 32 задержанных боевиков ЧВК "Вагнера". Еще один задержанный остался – у него белорусский паспорт.

32 задержанных боевиков ЧВК "Вагнера". Еще один задержанный остался – у него белорусский паспорт. Позже появилась информация, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнера". Самолет с боевиками, который должен был отправиться из Минска, вроде бы планировали посадить в Киеве. Однако операция сорвалась.

Однако в СБУ опровергли информацию о своем участии в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

о своем участии в спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Суд обязал ДБР расследовать предполагаемое государственное предательство президента Зеленского .

. Все было продумано до мельчайших деталей: Гордон и Бутусов о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Гордон и Бутусов о спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Предварительные выводы ВСК по делу "вагнеровцев": утечка информации о спецоперации была еще на этапе подготовки.

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