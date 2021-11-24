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Спадний Місяць: що можна і що категорично заборонено робити

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Спадний Місяць: що можна і що категорично заборонено робити

ТСН.ua

Під час спадного Місяця треба продовжувати робити справи, можна сісти на дієту або виконати старі обіцянки.

Фахівці — астрологи та езотерики — вважають, що більшість дій та їх реалізація в житті людини безпосередньо залежить від фази Місяця. Деякі можна проводити тільки на зростальний Місяць, а інші — на спадний. Тим часом повня здавна вважається особливим магічним часом. У цьому матеріалі ми вам розповімо, що можна і що не можна робити на спадний Місяць.

Фази Місяця: що це таке

Фази Місяця — періодична зміна виду освітленої Сонцем частини Місяця на земному небі. Фази Місяця поступово і циклічно змінюються протягом періоду місячного місяця (близько 29,5306 середньої сонячної доби), як і орбітальне положення Місяця при русі навколо Землі та при русі Землі навколо Сонця.

Місяць, що росте і спадає: що це

Коли Сонце і Місяць розташовуються на тому самому боці Землі, Місяць перебуває у фазі молодика, та його звернена до Землі сторона не освітлена Сонцем. У міру того як Місяць "зростає" (частка освітленої поверхні, видимої з Землі, збільшується), він проходить через фази молодика, молодого Місяця, першої чверті, зростального Місяця і повні.

Потім, коли Місяць "зменшується", він проходить через фази спадного Місяця, останньої чверті, старого Місяця і повертається до фази молодика. Поняття "старий місяць" і "молодик" не взаємозамінні. "Старий місяць" — це спадний півмісяць (зрештою стає не видимим неозброєним оком) до часу, коли Місяць вирівнюється з Сонцем і починає рости, і тоді ж знову стає новим.

Спадний Місяць: думка астрологів та езотериків

Стадію спадного Місяця – від повні до молодика – експерти називають фазою пасивної дії. Потрібно продовжувати робити справи, можна сісти на дієту чи виконати старі обіцянки. Народні прикмети вважають фазу зменшення оптимальним моментом для очищення від негативної енергії. У цей час слід викинути сміття, непотрібний мотлох і старі речі, позбутися пилу.

Спадний Місяць: що потрібно робити

  • Забратися в будинку/офісі;
  • продовжувати старі проєкти, погодивши з початком нових;
  • розрахуватися зі старими боргами;
  • зайнятися розхламленням;
  • виконати старі обіцянки,
  • попрацювати над собою;
  • відвідати психолога;
  • викинути те, чим давно не користуєтесь;
  • розібрати старі фото та листування;
  • прибрати усі неприємні діалоги із соцмереж;
  • розірвати непотрібні зв'язки;
  • відмовитися тимчасово від жирного, гострого, солоного, швидкої їжї;
  • позбутися неприємних спогадів;
  • подорожувати;
  • доглядати ха тіло;
  • навести лад у квітах на підвіконні.

Спадний Місяць: що категорично заборонено

  • брати кредити;
  • просити гроші у борг;
  • робити великі покупки.

Спадний Місяць: як зробити домашній вівтар

  1. Під час спадного Місяця створіть вдома спеціальний вівтар для світила, щоб вітати зміни у своєму житті — можна просто покласти на підлогу килимок з подушками, або поставити спеціальний столик.
  2. Покладіть на цей вівтар свічки синього, зеленого або фіолетового кольорів, аметист камені, або аквамарин.
  3. Можна також використовувати картини, на яких зображено Місяць.

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