Спадний Місяць: що можна і що категорично заборонено робити

Спадний Місяць: що можна і що категорично заборонено робити

Під час спадного Місяця треба продовжувати робити справи, можна сісти на дієту або виконати старі обіцянки.

Фахівці — астрологи та езотерики — вважають, що більшість дій та їх реалізація в житті людини безпосередньо залежить від фази Місяця. Деякі можна проводити тільки на зростальний Місяць, а інші — на спадний. Тим часом повня здавна вважається особливим магічним часом. У цьому матеріалі ми вам розповімо, що можна і що не можна робити на спадний Місяць.

Фази Місяця: що це таке

Фази Місяця — періодична зміна виду освітленої Сонцем частини Місяця на земному небі. Фази Місяця поступово і циклічно змінюються протягом періоду місячного місяця (близько 29,5306 середньої сонячної доби), як і орбітальне положення Місяця при русі навколо Землі та при русі Землі навколо Сонця.

Місяць, що росте і спадає: що це

Коли Сонце і Місяць розташовуються на тому самому боці Землі, Місяць перебуває у фазі молодика, та його звернена до Землі сторона не освітлена Сонцем. У міру того як Місяць "зростає" (частка освітленої поверхні, видимої з Землі, збільшується), він проходить через фази молодика, молодого Місяця, першої чверті, зростального Місяця і повні.

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Потім, коли Місяць "зменшується", він проходить через фази спадного Місяця, останньої чверті, старого Місяця і повертається до фази молодика. Поняття "старий місяць" і "молодик" не взаємозамінні. "Старий місяць" — це спадний півмісяць (зрештою стає не видимим неозброєним оком) до часу, коли Місяць вирівнюється з Сонцем і починає рости, і тоді ж знову стає новим.

Спадний Місяць: думка астрологів та езотериків

Стадію спадного Місяця – від повні до молодика – експерти називають фазою пасивної дії. Потрібно продовжувати робити справи, можна сісти на дієту чи виконати старі обіцянки. Народні прикмети вважають фазу зменшення оптимальним моментом для очищення від негативної енергії. У цей час слід викинути сміття, непотрібний мотлох і старі речі, позбутися пилу.

Спадний Місяць: що потрібно робити

Забратися в будинку/офісі;

продовжувати старі проєкти, погодивши з початком нових;

розрахуватися зі старими боргами;

зайнятися розхламленням;

виконати старі обіцянки,

попрацювати над собою;

відвідати психолога;

викинути те, чим давно не користуєтесь;

розібрати старі фото та листування;

прибрати усі неприємні діалоги із соцмереж;

розірвати непотрібні зв'язки;

відмовитися тимчасово від жирного, гострого, солоного, швидкої їжї;

позбутися неприємних спогадів;

подорожувати;

доглядати ха тіло;

навести лад у квітах на підвіконні.

Спадний Місяць: що категорично заборонено

брати кредити;

просити гроші у борг;

робити великі покупки.

Спадний Місяць: як зробити домашній вівтар

Під час спадного Місяця створіть вдома спеціальний вівтар для світила, щоб вітати зміни у своєму житті — можна просто покласти на підлогу килимок з подушками, або поставити спеціальний столик. Покладіть на цей вівтар свічки синього, зеленого або фіолетового кольорів, аметист камені, або аквамарин. Можна також використовувати картини, на яких зображено Місяць.

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