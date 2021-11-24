Спадний Місяць: що можна і що категорично заборонено робити

Під час спадного Місяця треба продовжувати робити справи, можна сісти на дієту або виконати старі обіцянки.
Фахівці — астрологи та езотерики — вважають, що більшість дій та їх реалізація в житті людини безпосередньо залежить від фази Місяця. Деякі можна проводити тільки на зростальний Місяць, а інші — на спадний. Тим часом повня здавна вважається особливим магічним часом. У цьому матеріалі ми вам розповімо, що можна і що не можна робити на спадний Місяць.
Фази Місяця: що це таке
Фази Місяця — періодична зміна виду освітленої Сонцем частини Місяця на земному небі. Фази Місяця поступово і циклічно змінюються протягом періоду місячного місяця (близько 29,5306 середньої сонячної доби), як і орбітальне положення Місяця при русі навколо Землі та при русі Землі навколо Сонця.
Місяць, що росте і спадає: що це
Коли Сонце і Місяць розташовуються на тому самому боці Землі, Місяць перебуває у фазі молодика, та його звернена до Землі сторона не освітлена Сонцем. У міру того як Місяць "зростає" (частка освітленої поверхні, видимої з Землі, збільшується), він проходить через фази молодика, молодого Місяця, першої чверті, зростального Місяця і повні.
Потім, коли Місяць "зменшується", він проходить через фази спадного Місяця, останньої чверті, старого Місяця і повертається до фази молодика. Поняття "старий місяць" і "молодик" не взаємозамінні. "Старий місяць" — це спадний півмісяць (зрештою стає не видимим неозброєним оком) до часу, коли Місяць вирівнюється з Сонцем і починає рости, і тоді ж знову стає новим.
Спадний Місяць: думка астрологів та езотериків
Стадію спадного Місяця – від повні до молодика – експерти називають фазою пасивної дії. Потрібно продовжувати робити справи, можна сісти на дієту чи виконати старі обіцянки. Народні прикмети вважають фазу зменшення оптимальним моментом для очищення від негативної енергії. У цей час слід викинути сміття, непотрібний мотлох і старі речі, позбутися пилу.
Спадний Місяць: що потрібно робити
- Забратися в будинку/офісі;
- продовжувати старі проєкти, погодивши з початком нових;
- розрахуватися зі старими боргами;
- зайнятися розхламленням;
- виконати старі обіцянки,
- попрацювати над собою;
- відвідати психолога;
- викинути те, чим давно не користуєтесь;
- розібрати старі фото та листування;
- прибрати усі неприємні діалоги із соцмереж;
- розірвати непотрібні зв'язки;
- відмовитися тимчасово від жирного, гострого, солоного, швидкої їжї;
- позбутися неприємних спогадів;
- подорожувати;
- доглядати ха тіло;
- навести лад у квітах на підвіконні.
Спадний Місяць: що категорично заборонено
- брати кредити;
- просити гроші у борг;
- робити великі покупки.
Спадний Місяць: як зробити домашній вівтар
- Під час спадного Місяця створіть вдома спеціальний вівтар для світила, щоб вітати зміни у своєму житті — можна просто покласти на підлогу килимок з подушками, або поставити спеціальний столик.
- Покладіть на цей вівтар свічки синього, зеленого або фіолетового кольорів, аметист камені, або аквамарин.
- Можна також використовувати картини, на яких зображено Місяць.
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