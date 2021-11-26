Гороскоп на 27 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 27 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют нам открывать душу.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 ноября 2021 года рассказывает, что Львам не стоит доверять своим страхам, а Скорпионам следует любить свое тело.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Император"

Вы наполнены вдохновением и хорошими идеями. Насладитесь отношениями сегодня. На работе лучше отдохнуть.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. Добивайтесь того, чего хотите. В отношениях выбирайте достойный вариант.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Сила"

Контролируйте свои собственные действия, эмоции и состояние. На работе лучше понять, чего вы хотите дальше. В отношениях стремитесь к балансу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Месяц"

Относитесь к своим неудачам, как к возможности учиться и развиваться. На работе следует улучшить свое моральное состояние, а в отношениях обретите спокойствие.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Двойка мечей"

Не разрешайте страхам сдерживать вас. Отвечайте своим ожиданиям, а не ожиданиям других. На работе будьте благодарны за все, чего вы добились.

Также читайте Убывающая Луна: что можно и что категорически запрещено делать

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз мечей"

Прощайте себя и учитесь на ошибках. На работе уважайте свои границы и просите других соблюдать их.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Маг"

Вселенная очень щедра, поэтому с благодарностью принимайте его дары в отношениях. На работе наполните вашу жизнь возможностями и успехом и счастьем.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Императрица"

Любите свое тело и облик. В отношениях ухаживайте за второй половинкой. На работе задумайтесь о развитии.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Верховная жрица"

Отпускайте прошлое и живите настоящим. Не осуждайте ни себя, ни других на работе. В отношениях действуйте активнее.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева кубков"

Будьте прекрасны – и изнутри, и снаружи. На работе достигайте результата. В отношениях добавьте страстного секса.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж кубков"

Относитесь к собственному телу с любовью и заботой. В отношениях вы достойны любви и уважения. На работе успокойте свой разум.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Иерофант"

Найдите баланс внутри себя. В отношениях ищите крепкую опору. На работе заключайте удачные договоры.

Читайте также:

Новости Украины: что предсказали карпатские мольфары