Абсолютный аутсайдер АПЛ готов арендовать Зинченко — СМИ

Переход может произойти в зимнее трансферное окно.

Английский " Ньюкасл Юнайтед " рассматривает возможность с арендой украинского футболиста "Манчестер Сити" — Александра Зинченко.

Об этом сообщает DailyMail.

Переход 24-летнего игрока сборной Украины в состав "сорок" может состояться в зимнее трансферное окно, а потенциальная аренда рассматривается до завершения сезона 2021/22.

Также отмечается, что "Ньюкасл" намерен воспользоваться тем, что Саша получает мало игровой практики в команде Хосепа Гвардиолы, проигрывая конкуренцию Жоау Канселу.

Недавно Зинченко вышел в стартовом составе Манчестер Сити на матч 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против французского ПСЖ. Та дуэль завершилась волевой победой англичан со счетом 2:1. В том матче украинец провел в игре 54 минуты.

Действует соглашение Зинченко с "горожанами" рассчитано до середины 2024 года;

В этом сезоне на его счету шесть матчей во всех турнирах (299 минут);

Зинченко мог продолжить карьеру и в итальянской "Дженоа", которую тренирует Андрей Шевченко, однако наставник "грифонов" опроверг эту информацию.

Добавим, что "Ньюкасл" является абсолютным аутсайдером АПЛ — после 12 туров в их активе всего шесть баллов. Недавно этот клуб был приобретен инвестиционным фондом Саудовской Аравии.