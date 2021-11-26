Ірина Сопонару розсекретила свої параметри

Також зірка похизувалася новою зачіскою.

Українська акторка, учасниця "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару вирішила відповісти на запитання своїх прихильників.

Зокрема, фани поцікавилися, які в Ірини параметри фігури. У знаменитості запитали, який у неї зріст, об’єм стегон та талії. Так, акторка вирішила відверто відповісти на запитання. Вона запевнила, що її зріст становить 165 см, талія – 65 см, стегна – 90 см.

Ірина Сопонару назвала свої параметри / instagram.com/irinasoponaru

До слова, раніше зірка мала дещо інші параметри. Тому, схоже, Ірина набрала декілька кіло. Втім, фігура у знаменитості все одно лишається ідеальною. Так, акторка це час від часу підтверджує, публікуючи фото у купальнику.

Ірина Сопонару в купальнику / instagram.com/irinasoponaru

Окрім цього, акторка вирішила кардинально змінити зачіску. Так, вона підстриглася під каре. Як зазначили фани, їй дуже личить така довжина волосся. Та й сама Ірина запевняє, що вона насолоджується її новим іміджем.

Ірина Сопонару підстриглась під каре / instagram.com/irinasoponaru

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