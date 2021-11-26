56-річна Елізабет Герлі у бікіні показала великі пружні груди

Зірка не припиняє дивувати юзерів своїм молодим виглядом.

Голлівудська акторка Елізабет Герлі залюбки ділиться з прихильниками гарячими знімками.

Це не дивно, оскільки 56-річна знаменитість має приголомшливий вигляд. Цього разу у фотоблогу дизайнерка запостила чергову світлину, де постала у бікіні. У кадрі зірка комедії "Шахраї" позує у білому смугастому купальнику під час купання у Карибському морі. Вона похизувался великими пружними грудьми.

Елізабет Герлі в бікіні / instagram.com/elizabethhurley1

Менш ніж за добу публікація зібрала понад 115 тисяч вподобань та 1800 коментарів.

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