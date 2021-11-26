Ирина Сопонару рассекретила свои параметры

Также звезда похвасталась новой прической.

Украинская актриса, участница "Женского Квартала" Ирина Сопонару решила ответить на вопросы своих поклонников.

В частности, фаны поинтересовались, какие у Ирины параметры фигуры. У знаменитости спросили, какой у нее рост, объем бедер и талии. Актриса решила откровенно ответить на вопрос. Она заверила, что ее рост составляет 165 см, талия – 65 см, бедра – 90 см.

Ирина Сопонару назвала свои параметры / instagram.com/irinasoponaru

К слову, раньше у звезды были несколько другие параметры. Потому, похоже, Ирина набрала несколько кило. Впрочем, фигура у знаменитости все равно остается идеальной. Актриса это время от времени подтверждает, публикуя фото в купальнике.

Ирина Сопонару в купальнике / instagram.com/irinasoponaru

Кроме того, актриса решила кардинально сменить прическу. Она подстриглась под каре. Как отметили фанаты, ей очень идет такая длина волос. Да и сама Ирина уверяет, что она наслаждается ее новым имиджем.

Ирина Сопонару подстриглась под каре / instagram.com/irinasoponaru

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