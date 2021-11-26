В Україні знищать понад 400 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca

В Україні знищать понад 400 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca

Зіпсовану вакцину уже відправили на склади для утилізації.

В Україні знищать понад 400 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, в якої термін придатності завершився. Цей препарат вже вилучили з обігу і відправили на склади для утилізації.

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Про це в інтерв'ю "Ітерфакс-Україна" розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Першим етапом утилізації йде рішення про припинення її використання, а вже після цього проводять перерахунок на рівні кожного пункту щеплення. Так вакцину звозять до складів, звозять до національного складу, тоді оформляють договір на утилізацію, і лише після того передають профільній організації, яка має відповідну ліцензію", - розповів Ігор Кузін.

За його словами, вакцину AstraZeneca Україна отримала як гуманітарну допомогу. У регіонах вже підрахували залишки препарату, тож утилізації підлягає понад 400 тисяч доз.

"Утилізації ж буде підлягати лише вакцина AstraZeneca, яка мала термін придатності до кінця жовтня. Це була гуманітарна допомога. Її отримувачем був Центр громадського здоров'я", - сказав Ігор Кузін.

Серед основних причин невикористання вакцини AstraZeneca в Україні головний санлікар вбачає "сильний вплив певних антивакцинальних настроїв у суспільстві і міфи про певний відсоток тромбозів, погану переносимість, і неефективність препарату".

"Траплялося, що люди приходили до пункту щеплень і просили все що завгодно, тільки не AstraZeneca. Навіть попри те, що багато вакцинованих людей отримали саме цей препарат, і жодних нарікань не мають", - скаав Ігор Кузін.

Нагадаємо, раніше в Україні просили дозволити робити третє щеплення вакцною AstraZeneca, щоб препарат не знищили, оскільки його термін придатності спливає 30 листопада.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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