В Украину завезли 16 тонн опасных кабачков

Результаты исследования показали, что у кабачков – слишком высокий уровень содержания нитратов.

В Украину из Турции завезли 16 тонн свежих кабачков, представляющих опасность для здоровья. В двух партиях импортируемых продуктов был обнаружен высокий уровень нитратов.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

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"Южным межрегиональным главным управлением Госпродпотребслужбы на государственной границе при осуществлении государственного контроля грузов, прибывших из Республики Турция обнаружено несоответствие двух партий груза свежих кабачков", — говорится в сообщении.

Так, согласно экспертному заключению от 25.11.2021 г., кабачки свежие весом 15 900 кг по физико-химическому показателю (нитраты) не соответствуют Государственным санитарным правилам и нормам "Максимально допустимые уровни отдельных загрязняющих веществ в пищевых продуктах. Импортер – ООО "Алекс-Компани".

"Согласно экспертному заключению от 26.11.2021 г., кабачки свежие весом 1650 кг (импортер – ООО "Амбра логистик") по физико-химическому показателю (нитраты) не соответствуют Государственным санитарным правилам и нормам "Максимально допустимые уровни отдельных загрязняющих продуктах" 13.05.2013г. №368 (в редакции приказа Минздрава Украины от 22.05.2020г. №1238)", — отмечают в Госпродпотреблении службе.

Южное межрегиональное главное управление предупреждает, что эта опасная продукция может находиться на прилавках в магазинах, супермаркетах, на базарах. Поэтому операторов рынка, продающих кабачки, просят изъять его из обращения.

Ранее сообщалось, что в Украину завезли зараженную гречку из России.