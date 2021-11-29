До України завезли 16 тонн небезпечних кабачків

Результати дослідження показали, що у кабачків - надто високий рівень вмісту нітратів.

До України з Туреччини завезли 16 тонн свіжих кабачків, які становлять небезпеку для здоров'я. У двох партіях імпортованих продуктів виявили високий рівень нітратів.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

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"Південним міжрегіональним головним управлінням Держпродспоживслужби на державному кордоні при здійсненні державного контролю вантажів, що прибули з Республіки Туреччина виявлено невідповідність двох партій вантажу кабачків свіжих", - йдеться у повідомленні.

Так, згідно з експертним висновком від 25.11.2021 р., кабачки свіжі вагою 15 900 кг за фізико-хімічним показником (нітрати) не відповідають Державним санітарним правилам і нормам "Максимально допустимі рівні окремих забруднювальних речовин у харчових продуктах. Імпортер – ТОВ "Алекс-Компані".

"Згідно з експертним висновком від 26.11.2021 р., кабачки свіжі вагою 1650 кг (імпортер – ТОВ "Амбра логістик") за фізико-хімічним показником (нітрати) не відповідають Державним санітарним правилам і нормам "Максимально допустимі рівні окремих забруднювальних речовин у харчових продуктах" 13.05.2013р. №368 (у редакції наказу МОЗ України від 22.05.2020р. №1238)", - зазначають у Держпродспоживслужбі.

Південне міжрегіональне головне управління попереджає, що ця небезпечна продукція може бути на прилавках у магазинах, супермаркетах, на базарах. Тому операторів ринку, які продають кабачки, просять вилучити його з обігу.

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