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Переможця Ліги чемпіонів визнали клубом року

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Переможця Ліги чемпіонів визнали клубом року

Associated Press

"Челсі" отримав унікальний трофей.

У понеділок, 29 листопада, в паризькому театрі "Шатле" визначили найкращий клуб 2021 року за версією французького видання France Football.

Нагороду отримав лондонський "Челсі", який минулого сезону став переможцем Ліги чемпіонів. Така нагорода вручається вперше.

Англійський клуб отримав приз за найбільшу кількість виграних трофеїв за календарний рік, враховуючи жіночі команди.

У нинішній кампанії лондонці лідирують у турнірній таблиці чемпіонату Англії.

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