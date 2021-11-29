Мощный ураган в Стамбуле переворачивает автомобили и разрушает дома: видео

Во время разгула стихии погибли по меньшей мере два человека.

В понедельник, 29 ноября, на турецкий город Стамбул налетел мощный ураган, скорость юго-восточного ветра достигает 129 км/ч. В результате стихии погибли уже два человека. Ураган срывает крыши с домов, переворачивает грузовики на дороге, из-за шторма прекращен проход судов по проливу Босфор и отменены некоторые авиарейсы.

Об этом сообщает турецкое издание Haber Turk.

По словам спикера муниципалитета Стамбула Мурата Онгуна, ураганным ветром было повреждено 33 крыши на домах, повалено 192 дерева и 52 светофора и указатели, зафиксировано 12 случаев повреждений транспортных средств.

По меньшей мере два человека погибли, среди которых женщина, прикрывшая собой ребенка от падения кровли, летевшей на нее с высоты восьмого этажа.

В Сети публикуют видео разрушительной стихии, которая выглядит апокалиптически. Ветер переворачивает грузовики, которые едут дорогой, крыши срывает, будто они бумажные, под напором ветра вала башня с часами прямо на улицу.

#İstanbul 'da şiddetli lodos nedeniyle evlerin çatıları böyle uçtu! pic.twitter.com/FEHQrXXpm2 — Haber 7 (@Haber7) November 29, 2021

Esenyurt'ta şiddetli #Lodos sırasında yaşanan can pazarı kamerada pic.twitter.com/nKwZ63ZgLm — Sabah Gazetesi (@Sabah) November 29, 2021

Beylikdüzünde lodos binanın dış cephesini söküyor.. bir lodos bile bunu yapabiliyorsa İstanbulda şiddetli bir depremin yaratacağı etkiyi düşünmek bile istemiyorum. Lütfen ülkedeki müteahhit terörüne engel olun pic.twitter.com/4tpN7CjZX5 — Mimari Etkiler (@Mimarietkiler) November 29, 2021

Синоптики сообщают, что такое ненастье будет продолжаться до конца завтрашнего дня.

Напомним, в воскресенье, 28 ноября, землетрясение магнитудой 7,5 балла всколыхнуло отдаленный регион Амазонки на севере Перу. Последствия подземных толчков ощущали в столице страны Лиме и южном Эквадоре. Вблизи эпицентра повреждены дома, человеческих жертв нет.

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