МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в ряд африканских стран

В частности, МИД советует воздержаться от поездки в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватин, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.
Из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в ряд африканских стран — Южно-Африканской Республики, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии и Зимбабве.
Об этом идет речь на сайте МИД.
"Украинцы, которые находятся на территории указанных стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания, быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям по прибытии в Украину", — говорится в сообщении.
Также в министерстве рекомендуют следить за сообщениями авиаперевозчиков в связи с возможными изменениями рейсов и введением дополнительных противоэпидемических мер из-за нового COVID-штамма.
Напомним, Министерство здравоохранения усиливает в Украине меры защиты от коронавируса штаммом "Омикрон". Украинцы, возвращающиеся из стран, где обнаружен новый штамм коронавируса, должны пройти самоизоляцию.
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