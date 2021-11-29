Еврокубковый участник УПЛ назначил главного тренера

Под его руководством команда уже успела провести четыре матча.

Команда украинской Премьер-лиги "Колос" Ковалевка объявила о назначении нового главного тренера.

Как сообщает официальный сайт клуба, им стал Ярослав Вишняк.

Отмечается, что к своим обязанностям он приступил в воскресенье 28 ноября. До этого Вишняк был исполняющим обязанности главного тренера ковалевского коллектива. Впрочем, после нескольких удачных результатов руководство клуба лишило специалисты приставки "и.о".

Вишняк стал исполняющим обязанности главного тренера "Колоса" в начале ноября. В этой должности он заменил Сергея Кузнецова, который с августа руководил командой, также имея приставку "и.о.".

Под руководством Вишняка "Колос" провел четыре матча: две победы, одна ничья и одно поражение. В последнем поединке с Вишняком ковалевский клуб одержал минимальную победу над ровенским "Вересом" со счетом 1:0.

"Колос" (18 очков) поднялся на десятую строчку в УПЛ;

В следующем туре УПЛ "Колос" 4 декабря на выезде сыграет с "Металлистом 1925";

"Колос" был участником еврокубков от Украины, где соревновался в Лиге конференций. Впрочем, путь ковалевцев в третьем по престижности клубном турнире Европы был недолгим, ведь они покинули соревнования уже в 3-м раунде отбора.

Добавим, что прошлым летом "Колос" покинул Руслан Костышин, который тренировал команду с 2014 года и прошел с клубом путь из любительского Чемпионата Украины до УПЛ.