Єврокубковий учасник УПЛ призначив головного тренера

Під його керівництвом команда вже встигла провести чотири матчі.

Команда української Прем'єр-ліги "Колос" Ковалівка оголосила про призначення нового головного тренера.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, ним став Ярослав Вишняк.

Зазначається, що до своїх обов'язків він приступив у неділю, 28 листопада. До цього Вишняк був виконувачем обов'язків головного тренера ковалівського колективу. Утім, після декількох вдалих результатів, керівництво клубу позбавило фахівці приставки "в.о".

Вишняк став виконувачем обов'язків головного тренера "Колоса" на початку листопада. На цій посаді він змінив Сергія Кузнєцова, який від серпня керував командою, також маючи приставку "в. о.".

Під керівництвом Вишняка "Колос" провів чотири матчі: дві перемоги, одна нічия та одна поразка. В останньому наразі поєдинку з Вишняком ковалівський клуб здобув мінімальну перемогу над рівненським "Вересом" із рахкунком 1:0.

"Колос" (18 очок) піднявся на десяту сходинку в УПЛ;

У наступному турі УПЛ "Колос" 4 грудня на виїзді зіграє з "Металістом 1925";

"Колос" був учасником єврокубків від України, де змагався в Лізі конференцій. Утім, шлях ковалівців у третьому за престижністю клубному турнірі Європи був недовгим, адже вони покинули змагання вже у3 3-му раунді відбору.

Додамо, що що минулого літа "Колос" залишив Руслан Костишин, який тренував команду від 2014 року і пройшов з клубом шлях із аматорського Чемпіонату України до УПЛ.