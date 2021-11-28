Свято для Ковалівки: "Колос" видер перемогу над "Вересом" у поєдинку УПЛ

Свято для Ковалівки: "Колос" видер перемогу над "Вересом" у поєдинку УПЛ

Долю матчу вирішив єдиний м'яч.

"Колос" здобув перемогу над "Вересом" в матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч у Ковалівці завершилася з рахунком 1:0 .

Героєм поєдинку став півзахисник господарів Олег Ільїн. Саме його точний удар на 64-й хвилині й дозволив коваліському клубу виграти напружене протистояння.

"Колос" (18 очок) піднявся на десяту сходинку в УПЛ. "Верес" із 22 балами залишився на восьмій позиції.

У наступному турі УПЛ "Колос" 4 грудня на виїзді зіграє з "Металістом 1925", а рівняни у той же день приймуть поточного лідера чемпіонату "Динамо".

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