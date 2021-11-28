Праздник для Ковалевки: "Колос" вырвал победу над "Вересом" в поединке УПЛ

Праздник для Ковалевки: "Колос" вырвал победу над "Вересом" в поединке УПЛ

Судьбу матча решил единственный мяч.

"Колос" одержал победу над "Вересом" в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча в Ковалевке завершилась со счетом 1:0 .

Героем поединка стал полузащитник хозяев Олег Ильин. Именно его точный удар на 64-й минуте позволил ковалевскому клубу выиграть напряженное противостояние.

"Колос" (18 очков) поднялся на десятую строчку в УПЛ. "Верес" с 22 баллами остался на восьмой позиции.

В следующем туре УПЛ "Колос" 4 декабря на выезде сыграет с "Металлистом 1925", а ровняне в тот же день примут текущего лидера чемпионата "Динамо".

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