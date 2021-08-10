Украина потеряла второй клуб в еврокубках: "Колос" вылетел от "Шахтера" из Караганды

Украина потеряла второй клуб в еврокубках: "Колос" вылетел от "Шахтера" из Караганды

Клуб из Ковалевки прекратил свой еврокубковый поход, проиграв в серии пенальти.

Ковалевский "Колос" не сумел пробиться в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций. Путевку в следующую стадию турнира команда Руслана Костышина отдала "Шахтеру" из Караганды.

Первый поединок между командами завершился вничью со счетом 0:0. Во втором, который состоялся 10 августа, на "Астана Арене" в Нур-Султане, также была зафиксирована нулевая ничья. Команды не смогли забить ни одного гола по итогам основного времени и овертаймов.

Поэтому судьба путевки в следующую стадию определялась в серии пенальти, где точнее были футболисты клуба из Казахстана. Игроки "Колоса" не реализовали три пенальти из четырех, все - отбил вратарь хозяев Игорь Шацкий.

В плей-офф раунде квалификации "Шахтер" из Караганды будет противостоять победителю пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Спартак" (Трнава, Словакия).

(Тель-Авив, Израиль) - (Трнава, Словакия). Матчи раунда плей-офф Лиги конференций состоятся 19 и 26 августа.

Напомним, Украина уже потеряла обоих преставителями в Лиге конференций. Ранее из турнира вылетела полтавская "Ворскла", сенсационно проиграв финском "КуПСу".

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