"Шахтер" объявил стартовый состав на матч с "Генком" за Лигу чемпионов

В стартовой одинадцятци "горняков" только два украинца.
Донецкий "Шахтер" назвал стартовый состав на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского "Генка", который состоится 10 августа НСК "Олимпийский" в Киеве.
Отметим, что, как и в первом матче в Бельгии, в основе "горняков" выйдут только два украинских футболиста.
"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Маркос Антонио, Педриньйо, Тете, Майкон, Алан Патрик, Траоре
Запасные: Пятов, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Степаненко, Судаков, Коноплянка, Сикан, Дентиньо, Марлос, Мудрик
Стартовый свисток прозвучит в 20:30. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Генк". Первый поединок между командами завершился победой вице-чемпиона Украины со счетом 2:1.
- В случае преодоления 3-го квалифай-раунда "Шахтер" встретится с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия).
- Если "горняки" уступят "Генку" по сумме двух встреч, то сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.