"Шахтер" объявил стартовый состав на матч с "Генком" за Лигу чемпионов

"Шахтер" объявил стартовый состав на матч с "Генком" за Лигу чемпионов

В стартовой одинадцятци "горняков" только два украинца.

Донецкий "Шахтер" назвал стартовый состав на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского "Генка", который состоится 10 августа НСК "Олимпийский" в Киеве.

Отметим, что, как и в первом матче в Бельгии, в основе "горняков" выйдут только два украинских футболиста.

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Маркос Антонио, Педриньйо, Тете, Майкон, Алан Патрик, Траоре

Запасные: Пятов, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Степаненко, Судаков, Коноплянка, Сикан, Дентиньо, Марлос, Мудрик

Стартовый свисток прозвучит в 20:30. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Генк". Первый поединок между командами завершился победой вице-чемпиона Украины со счетом 2:1.

В случае преодоления 3-го квалифай-раунда "Шахтер" встретится с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия).

с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия). Если "горняки" уступят "Генку" по сумме двух встреч, то сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.

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