Шахтер Караганда - Колос: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Текстовый репортаж ответного поединка 3-го отборочного раунда.

Во вторник, 10 августа, ковалевский "Колос" проведет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций против "Шахтера" из Караганды. Первый поединок между командами завершился вничью со счетом 0:0.

Поединок состоится в Нур-Султане на стадионе "Астана Арена". Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.

В случае своего успеха ковалевцы в следующем раунде квалификации будут противостоять победителю пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Спартак" (Трнава, Словакия).

Отметим, что "Колос" остался единственным представителем Украины в Лиге конференций. Ранее из турнира вылетела полтавская "Ворскла", сенсационно проиграв финскому "КуПСу".

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