Шахтер - Генк: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж важнейшего поединка для "горняков" за выход в групповой этап самого престижного еврокубка.

Во вторник, 10 августа, донецкий "Шахтер" сыграет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Генка". Первый поединок между командами завершился победой вице-чемпиона Украины со счетом 2:1.

Поединок состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало встречи - в 20:30 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Генк".

В случае преодоления 3-го квалифай-раунда "Шахтер" встретится с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия).

с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия). Если "горняки" уступят "Генку" по сумме двух встреч, то сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.

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