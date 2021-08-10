Шахтер - Генк: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж важнейшего поединка для "горняков" за выход в групповой этап самого престижного еврокубка.
Во вторник, 10 августа, донецкий "Шахтер" сыграет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Генка". Первый поединок между командами завершился победой вице-чемпиона Украины со счетом 2:1.
Поединок состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало встречи - в 20:30 по киевскому времени.
ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Генк".
- В случае преодоления 3-го квалифай-раунда "Шахтер" встретится с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия).
- Если "горняки" уступят "Генку" по сумме двух встреч, то сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.