Мощное землетрясение в Перу разрушило дома: фото и видео

Мощное землетрясение в Перу разрушило дома: фото и видео

Местные власти сообщают о трех пострадавших под завалами.

Утром в воскресенье, 28 ноября, землетрясение магнитудой 7,5 балла всколыхнуло отдаленный регион Амазонки на севере Перу. Последствия подземных толчков ощущали в столице страны Лиме и южном Эквадоре. Вблизи эпицентра повреждены дома, человеческих жертв нет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сейсмологический центр Геофизического института Перу (IGP).

Эпицентр землетрясения находился на глубине 131 километра в 98 километрах от города Санта-Мария-де-Ньева. Толчки ощущали в центральной и северной части Перу. Некоторые жители покинули свои дома, потому что дома начали разрушаться. Три человека, оказавшиеся под завалами, получили незначительные повреждения. В городе Джалка-Гранде обрушилась башня местной церкви.

В соседнем Эквадоре землетрясение ощущалось в 19 из 24 провинций, некоторые дома также подверглись разрушениям, но пострадавших нет.

В социальных сетях сообщают об отключении электроэнергии в некоторых местностях, расположенных в джунглях. Очевидцы публикуют фотографии и видео последствий землетрясения.

Breaking: Video свидетельствует о моменте magnitude 7.5 earthquake struck northern Peru. pic.twitter.com/wWRXOrvskS — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 28, 2021

Напомним, ранее в восточной части Турции произошло мощное землетрясение, в результате которого разрушены дома и дороги.

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