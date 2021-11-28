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На границе Литвы и Беларуси погиб мигрант

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На границе Литвы и Беларуси погиб мигрант

Associated Press

Тело мигранта обнаружили белорусские пограничники.

На границе Беларуси и Литвы пограничники обнаружили тело мигранта.

Об этом 28 ноября сообщает Пограничный комитет Белоруссии.

По словам белорусских пограничников, мужчину афро-азиатского облика обнаружили 27 ноября на участке пограничного залога "Видзы". Они добавляют, что мужчину вроде бы избили.

Беларусь обвиняет в смерти литовскую сторону. Мол, те выбросили тело на границу в спальном мешке. в Литве уже отреагировали на обвинения Беларуси. Литовские пограничники говорят, что никакой информации о смерти беженца не владеют.

В том месте, которое называют белорусы, в последнее время мигранты не пытались пробраться в Литву, не было случаев, чтобы их оттуда разворачивали, – сообщил представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис.

Напомним, в Польше в ночь на субботу, 27 ноября, нелегалы пытались прорвать границу: ранены двое польских военных.

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