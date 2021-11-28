На кордоні Литви та Білорусі загинув мігрант

Тіло мігранта знайшли білоруські прикордонники.
На кордоні Білорусі та Литви прикордонники знайшли тіло мігранта.
Про це 28 листопада повідомляє Прикордонний комітет Білорусі.
За словами білоруських прикордонників, чоловіка афро-азіатської зовнішності виявили 27 листопада на ділянці прикордонної застави "Відзи". Вони додають, що чоловіка начебто побили.
Білорусь звинувачує у смерті литовську сторону. Мовляв, ті викинули тіло на кордон у спальному мішку. у Литві вже відреагували на звинувачення Білорусі. Литовські прикордонники кажуть, що жодною інформацією про смерть біженця не володіють.
У тому місці, яке називають білоруси, останнім часом мігранти не намагалися пробратися до Литви, не було й випадків, щоб їх звідти розвертали, – повідомив представник Служби охорони державного кордону Литви Гедрюс Мішутіс.
Нагадаємо, у Польщі у ніч проти суботи, 27 листопада, нелегали намагалися прорвати кордон: поранено двоє польських військових.
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