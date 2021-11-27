Мигранты пытались прорваться через границу: ранены двое польских военных

За помощь беженцам задержали семь человек.

В ночь на субботу, 27 ноября, нелегалы пытались прорвать границу: ранены двое польских военных.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила пограничная служба Польши.

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Отмечается, что миграты пытались 206 роз прорваться с территории Беларуси в Польшу. За помощь людям задержали шестерых граждан Грузии и одного россиянина.

"Группа из более чем 100 иностранцев вчера штурмовала польско-белорусскую границу на отрезке границы, которая охраняется пограничным заставой в Беловеже", — говорится в сообщении.

По данным польских пограничников, белорусские службы во время пробы прорыва ослепляли польских офицеров и солдат лазерами и стробоскопом.

Более 100-osobowa grupa cizoziemców forsowała wczoraj granicęna odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży.

Podczas ataku,służby białoruskie oślepiały połskich funkcjonariuszy и żołnierzy laserami и stroboskopem.

Dwóch żołnierzy WP zostało niegroźnie poszkodowanych. pic.twitter.com/FVYDrmujj2 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 27, 2021

Как сообщалось, в городе Венджин на западе Польши, где расположен закрытый центр для беженцев, прибывшие с территории Беларуси иностранные граждане пытались покинуть пределы лагеря, устроив бунт на его территории. Они скандировали лозунги с требованиями выпустить их из центра, выбивали окна, ломали заграждения и разжигали костры.

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