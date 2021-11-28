Потужний землетрус у Перу зруйнував будинки: фото та відео

Потужний землетрус у Перу зруйнував будинки: фото та відео

Місцева влада повідомляє про трьох постраждалих під завалами.

Вранці в неділю, 28 листопада, землетрус магнітудою 7,5 бала сколихнув віддалений регіон Амазонки на півночі Перу. Наслідки підземних поштовхів відчували у столиці країни Лімі та у південному Еквадорі. Поблизу епіцентру пошкоджено будинки, людських жертв немає.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на сейсмологічний центр Геофізичного інституту Перу (IGP).

Епіцентр землетрусу був на глибині 131 кілометр за 98 кілометрів від міста Санта-Марія-де-Ньєва. Поштовхи відчували в центральній і північній частині Перу. Деякі мешканці покинули свої домівки, оскільки будинки почали руйнуватися. Троє людей, які опинилися під завалами, отримали незначні пошкодження. У місті Джалка-Гранде обвалилася вежа місцевої церкви.

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У сусідньому Еквадорі землетрус відчувався в 19 з 24 провінцій, деякі будинки також зазнали руйнувань, але постраждалих немає.

У соціальних мережах повідомляють про відключення електроенергії в деяких місцевостях, розташованих у джунглях. Очевидці публікують фото та відео наслідків землетрусу.

Breaking: Video shows the moment a magnitude 7.5 earthquake struck northern Peru. pic.twitter.com/wWRXOrvskS — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 28, 2021

Нагадаємо, раніше у східній частині Туреччини стався потужний землетрус, внаслідок якого зруйновано будинки та дороги.

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