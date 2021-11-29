Потужний ураган у Стамбулі перевертає автівки і руйнує будинки: відео

Під час розгулу стихії загинуло щонайменше двоє людей.

У понеділок, 29 листопада на турецьке місто Стамбул налетів потужний ураган, швидкість південно-східного вітру сягає 129 км/год. Внаслідок стихії загинуло уже двоє людей. Ураган зриває дахи із будинків, перевертає вантажівки на дорозі, через шторм припинено прохід суден протокою Босфор та скасовані деякі авіарейси.

Про це повідомляє турецьке видання Haber Turk.

За словами речника муніципалітету Стамбула Мурата Онгуна, ураганним вітром було пошкоджено 33 дахи на будинках, повалено 192 дерева та 52 світлофори і вказівники, зафіксовано 12 випадків пошкоджень транспортних засобів.

Щонайменше двоє людей загинуло, серед яких жінка, яка прикрила собою дитину від падіння покрівлі, яка летіла на неї з висоти восьмого поверху.

В Мережі публікують відео руйнівної стихії, яка виглядає апокаліптично. Вітер перевертає вантажівки, які їдуть дорогою, дахи зриває, ніби вони паперові, під натиском вітру увала вежа з годинником просто на вулицю.

#İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle evlerin çatıları böyle uçtu! pic.twitter.com/FEHQrXXpm2 — Haber 7 (@Haber7) November 29, 2021

Esenyurt'ta şiddetli #Lodos sırasında yaşanan can pazarı kamerada pic.twitter.com/nKwZ63ZgLm — Sabah Gazetesi (@Sabah) November 29, 2021

Beylikdüzünde lodos binanın dış cephesini söküyor.. bir lodos bile bunu yapabiliyorsa İstanbulda şiddetli bir depremin yaratacağı etkiyi düşünmek bile istemiyorum. Lütfen ülkedeki müteahhit terörüne engel olun pic.twitter.com/4tpN7CjZX5 — Mimari Etkiler (@Mimarietkiler) November 29, 2021

Синоптики повідомляють, що така негода буде тривати до кінця завтрашнього дня.

Нагадаємо, у неділю, 28 листопада, землетрус магнітудою 7,5 бала сколихнув віддалений регіон Амазонки на півночі Перу. Наслідки підземних поштовхів відчували у столиці країни Лімі та у південному Еквадорі. Поблизу епіцентру пошкоджено будинки, людських жертв немає.

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