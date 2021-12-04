Курс долара і євро на 6 грудня

Курс долара і євро на 6 грудня

Вартість долара становить 27,3 грн, а євро – 30,8 грн.

У понеділок, 6 грудня, долар залишиться стабільним, а євро подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 6 грудня:

Долар США – 27,29 (без змін).

Євро – 30,82 грн (мінус 12 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 4 грудня:

Долар США – 27,20/27,40 грн.

Євро – 30,65/31,00 грн.

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