Курс долара і євро на 6 грудня

Вартість долара становить 27,3 грн, а євро – 30,8 грн.
У понеділок, 6 грудня, долар залишиться стабільним, а євро подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 6 грудня:
- Долар США – 27,29 (без змін).
- Євро – 30,82 грн (мінус 12 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 4 грудня:
- Долар США – 27,20/27,40 грн.
- Євро – 30,65/31,00 грн.
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