Курс доллара и евро на 6 декабря

Курс доллара и евро на 6 декабря

Стоимость доллара составляет 27,3 грн, а евро – 30,8 грн.

В понедельник, 6 декабря, доллар останется стабильным, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 6 декабря:

Доллар США – 27,29 (без изменений).

Евро – 30,82 грн (минус 12 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 4 декабря:

Доллар США – 27,20/27,40 грн.

Евро – 30,65/31,00 грн.

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