Курс доллара и евро на 6 декабря

Стоимость доллара составляет 27,3 грн, а евро – 30,8 грн.
В понедельник, 6 декабря, доллар останется стабильным, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 6 декабря:
- Доллар США – 27,29 (без изменений).
- Евро – 30,82 грн (минус 12 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 4 декабря:
- Доллар США – 27,20/27,40 грн.
- Евро – 30,65/31,00 грн.
Читайте также:
- За два года количество работающих в Польше украинцев увеличилось: почему едут и сколько зарабатывают.
- Цена газа поставщика "последней надежды" выросла до 47 гривен: коснется ли удорожание клиентов ПОН.
- Работа за границей: стало известно, сколько украинцев в этом году уехали на заработки.