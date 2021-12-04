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Курс доллара и евро на 6 декабря

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Курс доллара и евро на 6 декабря

УНИАН

Стоимость доллара составляет 27,3 грн, а евро – 30,8 грн.

В понедельник, 6 декабря, доллар останется стабильным, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 6 декабря:

  • Доллар США – 27,29 (без изменений).
  • Евро – 30,82 грн (минус 12 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 4 декабря:

  • Доллар США – 27,20/27,40 грн.
  • Евро – 30,65/31,00 грн.

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