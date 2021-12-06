Курс доллара и евро на 7 декабря

Курс доллара и евро на 7 декабря

Стоимость доллара составляет 27,4 грн, а евро – 30,9 грн.

Во вторник, 7 декабря, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 7 декабря:

Доллар США – 27,37 (плюс 8 коп.).

Евро – 30,90 грн (плюс 8 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 6 декабря:

Доллар США – 27,25/27,45 грн.

Евро – 30,70/31,00 грн.

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