Курс доллара и евро на 9 декабря

Курс доллара и евро на 9 декабря

Стоимость доллара составляет 27,2 грн, а евро – 30,8 грн.

В четверг, 9 декабря, доллар подешевеет, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 9 декабря:

Доллар США – 27,21 (минус 12 коп.).

Евро – 30,76 грн (плюс 4 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 8 декабря:

Доллар США – 27,20/27,40 грн.

Евро – 30,60/30,90 грн.

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