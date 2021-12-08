Курс доллара и евро на 9 декабря

Стоимость доллара составляет 27,2 грн, а евро – 30,8 грн.
В четверг, 9 декабря, доллар подешевеет, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 9 декабря:
- Доллар США – 27,21 (минус 12 коп.).
- Евро – 30,76 грн (плюс 4 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 8 декабря:
- Доллар США – 27,20/27,40 грн.
- Евро – 30,60/30,90 грн.
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