В Минздраве рассказали, когда ожидают роста COVID-заболеваемости

Сезонное повышение заболеваний происходит в конце января.

Рост заболеваемости коронавирусом в Украине можно ожидать после новогодних праздников.

Такое мнение в эфире Сніданку з 1+1 высказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"В конце января есть сезонное повышение заболеваемости. Оно связано с сезонными колебаниями... Поэтому также ожидаем в конце января постепенное увеличение новых случаев", — рассказал представитель Минздрава.

По словам Кузина, несмотря на уменьшение заболеваемости коронавирусом в Украине не ослабляют ограничения, чтобы не допустить новой вспышки COVID-19. Мол, страна ориентируется на европейскую практику, ведь там раньше "проходят все пиковые уровни заболеваемости".

Игорь Кузин: почему Украина среди лидеров смертности и что планирует МОЗ для преодоления пандемии

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 8 декабря зафиксирован 9371 случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 450 человек, 26 804 пациента выздоровели. От коронавируса уже проведено почти 26 млн прививок, две дозы вакцины получили более 12 млн украинцев.

Напомним, с понедельника, 6 декабря, в Украине начали действовать новые правила карантина. В "желтой" зоне карантина начинают работать ограничения для невакцинированных. Все посетители и сотрудники общественных учреждений должны быть привиты по крайней мере одной дозой вакцины, иметь сертификат о выздоровлении или свежий отрицательный ПЦР или экспресстест на COVID-19.

Читайте также: