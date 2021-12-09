Астрологический прогноз на 9 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в этот день обостряется интуиция, поэтому за ответами на важные вопросы необходимо обращаться к ней.

Символ дня: облака.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 6.

Цвет дня: индиго, синий.

Камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: бронхи.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, закончатся уже завтра, поэтому можно особенно не переживать, если только они не касаются бронхов – тогда необходимо срочно обращаться к врачу.

Афоризм дня: "Если ты расслаблен, у тебя есть ключ к воображению, если нет, придется довольствоваться ключом к интеллекту" (Деннис Хоппер).

Геометрическая фигура дня: овал.

Брак и отношения дня: день, когда необходимо прощать тех, кто виноват перед нами, тогда и нам простят ошибки и неблагородные поступки.

Мистика дня: день благоприятен для любовной магии, но обряды нужно проводить только на тех людей, которые любят друг друга, – насилие над чувствами недопустимо.

Табу дня: нельзя ничего давать взаймы – ни денег, ни вещей, ни даже пресловутую соль.

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