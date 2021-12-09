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Астрологический прогноз на 9 декабря

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Астрологический прогноз на 9 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в этот день обостряется интуиция, поэтому за ответами на важные вопросы необходимо обращаться к ней. 

Символ дня: облака. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Число дня: 6. 

Цвет дня: индиго, синий. 

Камни дня: цитрин, гиацинт. 

За какую часть тела отвечает: бронхи. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, закончатся уже завтра, поэтому можно особенно не переживать, если только они не касаются бронхов – тогда необходимо срочно обращаться к врачу. 

Афоризм дня: "Если ты расслаблен, у тебя есть ключ к воображению, если нет, придется довольствоваться ключом к интеллекту" (Деннис Хоппер). 

Геометрическая фигура дня: овал. 

Брак и отношения дня: день, когда необходимо прощать тех, кто виноват перед нами, тогда и нам простят ошибки и неблагородные поступки. 

Мистика дня: день благоприятен для любовной магии, но обряды нужно проводить только на тех людей, которые любят друг друга, – насилие над чувствами недопустимо. 

Табу дня: нельзя ничего давать взаймы – ни денег, ни вещей, ни даже пресловутую соль. 

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