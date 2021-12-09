Астрологический прогноз на 9 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в этот день обостряется интуиция, поэтому за ответами на важные вопросы необходимо обращаться к ней.
Символ дня: облака.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 6.
Цвет дня: индиго, синий.
Камни дня: цитрин, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: бронхи.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, закончатся уже завтра, поэтому можно особенно не переживать, если только они не касаются бронхов – тогда необходимо срочно обращаться к врачу.
Афоризм дня: "Если ты расслаблен, у тебя есть ключ к воображению, если нет, придется довольствоваться ключом к интеллекту" (Деннис Хоппер).
Геометрическая фигура дня: овал.
Брак и отношения дня: день, когда необходимо прощать тех, кто виноват перед нами, тогда и нам простят ошибки и неблагородные поступки.
Мистика дня: день благоприятен для любовной магии, но обряды нужно проводить только на тех людей, которые любят друг друга, – насилие над чувствами недопустимо.
Табу дня: нельзя ничего давать взаймы – ни денег, ни вещей, ни даже пресловутую соль.
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