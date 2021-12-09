Астрологічний прогноз на 9 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: цього дня загострюється інтуїція, тож за відповідями на важливі запитання необхідно звертатись до неї.

Символ дня: Хмара.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 6.

Колір: індиго, синій.

Камені дня: цитрин, гіацинт.

За якусь частину тіла відповідає: бронхи.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, закінчаться вже завтра, тому можна особливо не перейматися, якщо вони не стосуються бронхів – тоді необхідно терміново звертатися до лікаря.

Афоризм дня: "Якщо ти розслаблений, ти маєш ключ до уяви, якщо ні, доведеться задовольнятися ключем до інтелекту" (Денніс Хоппер).

Геометрична фігура дня: овал.

Шлюб і стосунки дня: день, коли необхідно пробачати тим, хто винен перед нами, тоді й нам вибачать помилки та неблагородні вчинки.

Містика дня: день сприятливий для любовної магії, але обряди потрібно проводити тільки на тих людей, які кохають одне одного – насильство над почуттями є неприпустимим.

Табу дня: не можна нічого позичати — ні грошей, ні речей, ні навіть горезвісну сіль.

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