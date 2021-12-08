Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 8 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 8 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 9 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 8 декабря зафиксировано 9 371 новый случай коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 450 человек, 26 804 пациента выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 998 человек, а 199 765 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 519 981 человек;

поправилось – 3 109 423 человека;

летальных исходов – 89 436;

проведено ПЦР-тестов – 16 160 332.

С начала вакцинальной кампании привито 13 905 433 человека, из них получили первую дозу – 13 905 431 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 042 233 человека. Всего проведено 25 947 664 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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