Житомирскую область засыпало снегом: видео

Дождь и снег обещают по всей стране.

Житомирскую область засыпало снегом : ночью через несколько часов местами выпало до 10 сантиметров.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 декабря.

Расчищать дороги от снега вышло около сотни единиц снегоуборочной техники. Трассы обрабатывают противогололедными средствами.

Ледяной дождь и мокрый снег синоптики сегодня прогнозируют почти по всей Украине. Предупреждают об опасности, потому что дороги и тротуары могут превратиться в сплошной каток. Осадков избегнет только юго-восточная часть страны.

Новости Украины: Житомирскую область засыпало снегом

Напомним, в Карпатах спасатели предостерегают местных жителей и туристов от походов на высокогорье. Там из-за снегопадов и вьюги возможно сход лавин 7 и 8 декабря в горах Ивано-Франковской области. Объявлен третий уровень снеголавинной опасности. Сход снежных лавин возможно в горах Прикапатья, а также во Львовской и Закарпатской областях.

Читайте также: