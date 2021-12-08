Житомирскую область засыпало снегом: видео

Дождь и снег обещают по всей стране.
Житомирскую область засыпало снегом : ночью через несколько часов местами выпало до 10 сантиметров.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 декабря.
Расчищать дороги от снега вышло около сотни единиц снегоуборочной техники. Трассы обрабатывают противогололедными средствами.
Ледяной дождь и мокрый снег синоптики сегодня прогнозируют почти по всей Украине. Предупреждают об опасности, потому что дороги и тротуары могут превратиться в сплошной каток. Осадков избегнет только юго-восточная часть страны.
Напомним, в Карпатах спасатели предостерегают местных жителей и туристов от походов на высокогорье. Там из-за снегопадов и вьюги возможно сход лавин 7 и 8 декабря в горах Ивано-Франковской области. Объявлен третий уровень снеголавинной опасности. Сход снежных лавин возможно в горах Прикапатья, а также во Львовской и Закарпатской областях.
Читайте также:
- Выходные на новогодние праздники 2022 года: когда украинцы смогут отдохнуть? Календарь праздников
- Скользкие дороги, замеченные перевалы и угроза лавин : готовы ли водители и дорожники к снегопадам
- "Буковель" готовится к лыжному сезону: снежные пушки работают в режиме нон-стоп, а кататься позволят только вакцинированным.