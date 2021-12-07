В Украине синоптики предупредили о сходе снежной лавины: когда и где ожидается

В Украине синоптики предупредили о сходе снежной лавины: когда и где ожидается

Спасатели не рекомендуют туристам ходить в горы.

В Украине синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. В высокогорье Ивано-Франковской области возможно схождение снежных лавин.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По данным синоптиков, непогода ожидается 7 и 8 декабря в горах Ивано-Франковской области. 2-3 уровень опасности.

Сход снежных лавин возможно в горах Ивано-Франковской области, а также во Львовской и Закарпатской областях.

"Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — посоветовали в пресс-службе ГСЧС области.

Напомним, что на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат, горе Пип Иван Черногориский, температура воздуха опустилась до -7°С мороза. Также там не перестает падать снег.

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